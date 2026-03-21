SON DAKİKA
4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?
4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?

4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?

İsrail ve ABD'nin terör saldırılarına karşı misilleme yapan İran'ın Tahran'dan yaklaşık 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere ortak üssü Diego Garcia'ya iki orta menzilli balistik füze fırlattığı iddia edildi.

İran, bilinen füze menzil kapasitesinin çok ötesinde bir saldırıyla dikkatleri envanterindeki sürprizlere çekti. Wall Street Journal'ın çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, başkent Tahran'dan yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki ABD- İngiltere ortak üssü Diego Garcia'ya İran tarafından iki adet orta menzilli balistik füze fırlatıldı. Bu İran'ın açıkladığı 2 bin kilometrelik menzilin en az iki katı kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.

Öte yandan İngiltere bu gece İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye üs kullanım izni vereceğini açıklamış Tahran da misilleme yapacağını söylemişti.

 

4 BİN KİLOMETRELİK HEDEF

İran'ın ülke topraklarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki üssü vurma girişimi, İran füzelerinin daha önce kabul edilenden çok daha uzun menzile sahip olduğunu ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen ay yaptığı açıklamada İran'ın füzelerinin menzilini 2 bin kilometre ile sınırladığını iddia etmişti. Ancak Diego Garcia'ya yönelik bu girişim, bu sınırın iki katına ulaşıldığını gösterdi.

Habere göre, fırlatılan füzelerden biri uçuş sırasında arıza yaptı. Diğer füze için ise bir ABD savaş gemisi tarafından SM-3 önleme füzesi ateşlendi. Önlemenin başarılı olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Mgörüş

İngiliz varsa fırıldak çoktur...

hasel

İyi yapmış.Her ülke kendine göre bazı silahları en sona bırakır.İRAN DA onu yapmış.ABD üssü,hint okyanusunun güneyinde.Zaten oradan da saldıralım haberleri vardı.İRANDAN,UYARI YAPILMIŞ.
