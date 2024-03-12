Düzenleri son bulacak korkusu! 850 milyar dolar istediler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre'den 2025 mali yılı için, Çin'in askeri ilerlemelerine karşı koymanın yanı sıra ABD ordusunu küçültüp büyük teknolojik yatırımları kapsayan yaklaşık 850 milyar dolarlık bütçe talebinde bulundu.

Beyaz Saray tarafından Kongre’ye gönderilen, 1 Ekim'de başlayacak 2025 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifinden Pentagon’a 849,8 milyar dolar aktarılması istendi.

Bütçe teklifinde, savunmaya yönelik harcamalarda 2024 mali yılına kıyasla yüzde 1'lik artış öngörülürken, teklif, 2024 mali yılının 5 ayının geride kalmasına rağmen başta Ukrayna ve İsrail’e yapılacak askeri yardımları kapsayan ek bütçe talebinin hala Kongre’de görüşüldüğü bir döneme geldi.

Bütçeden 209 milyar dolar ile en büyük pay donanmaya

Pentagon’un 2025 mali yılı bütçesinden donanmaya toplam 203,9 milyar dolar, Hava Kuvvetlerine 188,1 milyar dolar, Kara Kuvvetlerine 185,8 milyar dolar, Deniz Piyadelerine 53,7 milyar dolar ve Uzay Kuvvetlerine de 29,4 milyar dolar aktarılacak.

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Bütçe planında, aile konutları, kışlalar, tıbbi klinikler, çocuk gelişim merkezleri ve karakol okulları dahil olmak üzere askeri inşaat için yaklaşık 17,5 milyar dolar talep edilirken, ayrıca ordudaki askeri mensuplara yüzde 4,5'lik, Savunma Bakanlığı bünyesindeki sivil çalışanlara da yüzde 2'lik bir maaş artışı öngörülüyor.

Pentagon’un 2025 mali yılı bütçesi, askere alma konusunda yaşanan zorluklar ve muharebe operasyonlarında daha fazla insansız sistem kullanılması nedeniyle ordudaki aktif görevde bulunan personeli 1 milyon 305 bin 400'den 1 milyon 267 bin 700'e düşürmeyi hedefliyor.

Silah alımı için 167,5 milyar dolar talep ediliyor

Silah alımı için geçen yıl 170 milyar dolar talep eden Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için 167,5 milyar dolar talep ediyor.

Satın alma bütçesi, savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterler de dahil olmak üzere hava gücüne yaklaşık 61,2 milyar dolar, 6 yeni savaş gemisi de dahil olmak üzere deniz gücüne ise 41,8 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Pentagon yetkilileri, Çin'in askeri hedeflerini kontrol altına almak için en kritik mühimmatlardan biri olarak gördükleri hipersonik ve uzun menzilli ses altı füzelere yaklaşık 9,8 milyar dolar harcamayı hedefliyor.

2025 bütçe planı ayrıca Pentagon'un nükleer girişimini geliştirmek için, B-21 Raider bombardıman uçağı, Columbia sınıfı nükleer denizaltı ve Sentinel kıtalararası balistik füze programı da dahil olmak üzere yaklaşık 49,2 milyar dolar harcayacak.

Ayrıca bütçe belgelerine göre, ABD'nin füze savunma yeteneklerini desteklemek için 28,4 milyar dolar daha yatırım yapılacak.

Savunma Bakanlığı, araştırma, geliştirme, test ve değerlendirmelere de 143,2 milyar dolar harcamayı planlıyor. Gelişmekte olan bilim ve teknolojiye yaklaşık 17,2 milyar dolar, yapay zekanın geliştirilmesine ise yaklaşık 1,8 milyar dolar harcanmasını öneriyor.

Çin'den duyulan tehdit tüm endişelerin başında geliyor

Pentagon, Ukrayna’ya yapılacak yaklaşık 60 milyar dolar askeri yardım paketinin Temsilciler Meclisinden geçmesi için baskıları sürdürürken, 2025 bütçe teklifi, ABD’nin Çin endişesini, Rusya ve ulus ötesi terörizm gibi diğer tehditlerin en üstünde tuttuğunu gösteriyor.

2025 bütçe talebi, Hint-Pasifik'teki, büyük ölçüde Çin'in bölgedeki saldırganlığına karşı koymaya odaklanan caydırıcılık operasyonlarına yönelik yaklaşık 9,9 milyar dolar harcama içeriyor.

Pasifik caydırıcılık programı ilk kez, Çin'in işgalinden korkan Tayvan'ı doğrudan desteklemek ve ada ulusunun donatılmasını sağlamak için yaklaşık 500 milyon dolar finansman içeriyor.

Aynı bütçede, Rusya'nın Avrupa’ya yönelik saldırganlığını caydırmaya odaklanan girişimler için ise yaklaşık 3,9 milyar dolarlık harcama öngörülüyor.

Pentagon'un bütçe talebi üzerine gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, “Bu bütçe, tarihi açıdan zorlu bir stratejik kaynak ve operasyonel ortam karşısında ulusumuzun savunmasını geliştirmektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Hicks, 25 mali yılı için 849,8 milyar dolarlık savunma bütçesi talebinin, nesiller boyu güçlü ve teknolojik askeri yatırımları inşa edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA