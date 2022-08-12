Düzenlemenin ardından iş adamlarından açıklama geldi: GES yatırımcıları mağdur olacak

12 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 'Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde sanayicilere lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapma imkanı sağlandığına ve ihtiyaç fazlası elektriğin YEKDEM çerçevesinde değerlendirilmek üzere 10 yıl süre ile satın alınabildiğine dikkat çeken KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, 11 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelikteki düzenleme ile tüketim fazlası enerjinin bedelsiz olarak sisteme verileceğini, bu durumun da büyük mağduriyetlere yol açacağını savundu.

Yapılan düzenlemeden rahatsız olan çok sayıda sanayicinin kendilerine ulaştığını ifade eden Büyüksimitci, “Çok sayıda sanayicimiz bu konuda bize ulaşarak mağduriyetlerini dile getiriyor. 2019 yılında yayımlanan yönetmeliğe istinaden kredi çekip, borçlanarak yatırım yapan sanayicilerimiz oldu. Kredi ödemesini yapamayan sanayicilerimizin mevcut imalatları da sekteye uğrayacaktır. Yapılan düzenleme ile GES yatırımı yapan yatırımcılar tüketim fazlası enerjiyi bedelsiz olarak YEKDEM’e aktarmak durumunda bırakıldı. Söz konusu düzenleme, 11 Ağustos 2022 tarihinden önce yatırım yapanları kapsamamalıydı. Bu konuda sanayicilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde talebimiz var. Kaldı ki enerji ithalatı Türkiye’nin cari açığının büyük bir kısmını oluşturuyor. Yeşil dönüşüm konusunun sıkça konuşulduğu günümüzde üretimi artırmak ve teşvik etmek adına çaba göstermemiz gerekirken, hem yeni yatırımcıları caydırıcı hem de önceden yatırım yapanları zora sokacak bu düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesi ülkemizin ve yatırımcılarımızın menfaatine olacaktır diye düşünüyoruz” dedi.