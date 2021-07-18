Düzenleme geliyor! Sosyal medyada artık sallama serbest olmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği sosyal medyadaki dezenformasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin sosyal medya düzenlemesine dikkat çeken AK Partili Ünal, "AB'nin internet ortamına ilişkin iki temel kırmızı çizgisi var. Bunlar terörle mücadele ve dezenformasyonla mücadele. Dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele kadar önemli. Çünkü biz terörü silahlı şiddete dayalı bir yapı olarak anlayamayız. Terörün ortak amacı kaos oluşturmak, 'düzen' fikrini ortadan kaldırmaktır." dedi.

'Toplumlar üzerinde algı operasyonu yapılıyor'

"Bugün dezenformasyon dediğimiz ve inşa edilmiş sahte gerçeklik üzerinden toplumlar üzerinde çok ciddi anlamda bir algı operasyonu yapılıyor." diyen Mahir Ünal, "AB bu dezenformasyonla mücadeleye çok büyük bir önem atfediyor. Bu yönde de hem Almanya'da hem diğer ülkelerde dezenformasyonla mücadele anlamında yapılmış önemli yasal düzenlemeler var. Sosyal medya yalanları, sosyal medyada oluşturulmak istenen sahte gerçeklikle ilgili ciddi düzenlemelere gidiyor." ifadelerini kullandı.

'Dezenformasyonun ortaya koyduğu bir terör biçimi var'

Mahir Ünal, geçtiğimiz yıl çıkartılan Sosyal Medya Yasası'nı hatırlatarak, " 'Gelmeyecekler, temsilcilik açmayacaklar' dedikleri bütün sosyal medya platformları Türkiye’de temsilciliklerini açtılar. Bu işin bir ayağı. 'Sosyal medya' dediğimiz, twitter ve diğer platformlar, veri sağlayıcılar. Dolayısıyla veri sağlayıcılar kendilerini tarafsız platformlar olarak nitelendiriyor. Ama bu tarafsız platformlarda paylaşılan yalan haberlerin de orada oluşturulan dezenformasyonun ortaya koyduğu bir terör biçimi var. Ve bununla bütün dünya mücadele ediyor." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGS sınavından önce ortaya attığı Katar yalanının milyonlarca öğrenciye zarar verdiğini belirten Mahir Ünal, sözlerini şöyle tamamladı: "Milyonlarca öğrenci sınava girmeden bir gün önce, yalan bir haber ortaya atılıyor ve sınava girecek bütün öğrencilerin psikolojisini etkileyecek bir algı operasyonu yapılıyor. Bununla mücadele etmek durumundayız. Bu sadece bir örnek."