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(Düzeltme) Viral hepatite dikkat

Prof.

14 Haziran 2019 Cuma 20:16
(Düzeltme) Viral hepatite dikkat

Prof. Dr. Yaşar Bayındır, dünyada her yıl 2 milyon insana viral hepatit virüsü bulaştığını ifade ederek önlem alınmadığı için 1 milyon insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti.


Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından Malatya Büyükşehir Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlar viral hepatit virüsüne karşı uyarıldı. Hepatitin akciğere zararlarını anlatan ve insanların bunu ufak sorunlar olarak görüp önlem almadıklarını belirten Prof. Dr. Fehmi Tabak, “İnsanların bununla ilgili önlemini uzmanlara başvurarak alması gerekiyor. Sıra sıra bu tür konferanslara katılmalılar. Bu hastalık kolay kolay fark edilemeyen, belirtiler yok denilecek kadar az oluyor. Türkiye’de 18 yaş üstü yetişkinlerde her 3 kişide gözlenebilen bir hastalık ve insanlar bununla ilgili detaylı bilgi edinmedikleri için çok kişi hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Rahmet Güner ise, “Yaşar hocanın misafirliğinde burada olmak çok mutluluk verici. Hepatitler hakikaten hocamın da bahsettiği gibi sessiz gitmesi herhangi bir belirti vermemesi ama sonuçların ağırlığı ile aslında hepimizin çok yakından ilgilenmesi nasıl korunacağımızı, nasıl önlem alacağımızı ve neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gereken bir konu. Buraya geldiniz bizle zamanı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz” diyerek alınacak önlemlerden bahsetti.


Prof. Dr. Yaşar Bayındır da dünyada 2 milyondan fazla insana bu hastalığın bulaştığını ve hiçbir önlem almadıkları için yarısından çocuğunun bu yüzden hayata gözlerini yumduklarını belirtti.


Konferansa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) yetkilileri, Prof. Dr. Rahmet Güner, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Dr. Yaşar Bayındır ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 20:16
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