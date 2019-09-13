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(Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda heykel ele geçirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:06
(Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda heykel ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair istihbarat aldı. Harekete geçen Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan izin sonrasında ilçe merkezinde bulunan Camikevir Mahallesindeki ikamete operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikamet içerisinde yapılan aramada bir adet heykel, bir adet dedektör ve dedektöre ait sarf malzemeler ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:06
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