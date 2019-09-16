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(Düzeltme) Alışveriş yaptı, araba kazandı

Diyarbakır’da bir vatandaş, alışveriş yaptığı AVM’de gerçekleştirilen çekilişte araba kazandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:00
(Düzeltme) Alışveriş yaptı, araba kazandı

Diyarbakır’da bir vatandaş, alışveriş yaptığı AVM’de gerçekleştirilen çekilişte araba kazandı.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park’ta 8’inci yaş gününe özel 100 TL ve üzeri alışveriş yapanların katılma hakkı kazandığı çekilişle araba ve 8 adet cep telefonu sahiplerini buldu. Milli Piyango ve noter huzurunda düzenlenen çekilişte alışveriş yapan 002389 çekiliş numarasıyla Mehmet Alkış’a araba çıktı. Cep telefonları ise Metin Keskin, Hikmet Özkorkmaz, Gülşah Şahin, İlknur Köse, Emine Kılınç, İslam Aktaş, Sedat Karaman ve Selahattin Gezer’e çıktı.


Öte yandan Açıldığı günden bu yana doluluk oranı yüzde 99’larda olan Ninova Park AVM’nin yıllardır genel müdürlüğünü yapan Salih Erdoğan görevini Kenan Çetin’e devretti. Erdoğan’ın emekliliğe ayrılarak yeni görevi Çetin’e devretmesiyle üzüntülü anlar yaşandı. AVM’nin yatırımcısı Süleyman Kalender, Salih Erdoğan’ı çok sevdiklerini dile getirerek, bundan sonraki yaşantısında başarılarının devamını diledi. Kalender, “Tabii bu bir bayrak yarışı, görevi devreden Salih Erdoğan ve devir alan Kenan Çetin’e başarılarının devamını diliyorum. Ninova Park AVM yatırımcısı olarak kendisine saygı ve şükranlarımı sunuyor, her şeyin gönlünce olmasını diliyorum” dedi.


Salih Erdoğan ise, sevgilerinden dolayı Diyarbakır’a, müşterilerine, kiracılara ve AVM ailesine teşekkür etti. Erdoğan, “2011’den beri bu görevi yaptık, başarılı olduğumuzu zannediyoruz ama insanların bunu tasdik etmesi ayrı bir kıvanç vesilesi. Bundan sonra Ninova Park’ın daha iyi noktalara geleceğine eminim. Çünkü genç ve dinamik bu işin içinden gelen kardeşimiz. Biz bu işin alaylısıydık bu kadar yaptık, bundan sonrası kardeşimin. İnşallah bayrağı daha yukarılara çıkaracak ve biz de onlarla iftihar edeceğiz. Kendisine teşekkür ederek başarılar diliyorum” diye konuştu.


AVM Genel Müdürlüğü görevini devralan Kenan Çetin, üstadı ve duayeni Salih Erdoğan’dan bayrağı almaktan onur duyduğunu kaydederek, AVM’ye yaptıklarıyla kendilerini gururlandırdığını ve onurlandırdığını aktardı. Çetin, “Bu bayrağı taşımanın zorluluğunun da farkındayım, böyle bir başarı kesilesi altında omuzlarımdaki yükünde farkındayım. Bu bayrak yarışında Ninova Park AVM’imizi daha iyi noktalara taşımak için Diyarbakır halkıyla bütünleşerek en güzel şeyleri en iyi şekilde yapmakta kararlıyız. Bugün araba ve telefon çekilişimizi yaptık, çekiliş tahlillerini tebrik ediyorum. Ninova Park AVM ailesi olarak inşallah bundan sonrada Diyarbakır halkıyla güzel etkinliklere imza atacağımızı şimdiden ifade etmek istiyorum. Bütün emeği geçen Salih Erdoğan’a ve Kalender ailesine bu imkanları sundukları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Çekiliş etkinliğini sunan sinema oyuncusu ve radyo sunucusu Afrikalı Ali, uzun yıllar Türkiye’nin birçok iline gittiğini ve birçok canlı yayın yaptığını söyleyerek, bu seferki organizasyonun farklı olduğunu ve daha önce hep yayın yaptığını fakat bu sefer çok güzel hediyeler verdiğini vurguladı.


Çekiliş sonrası düzenlenen plaket takdimi ile etkinlik sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:00
  1. doğa

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