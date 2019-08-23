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(Düzeltme) 3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

Bursa’da yüzde yüz engelli ve makineye bağlı çocuğun ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılması ailesini isyan ettirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:53
(Düzeltme) 3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

Bursa’da yüzde yüz engelli ve makineye bağlı çocuğun ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılması ailesini isyan ettirdi.


Erken doğduğu için serebral palsi hastası olan ve şu ân 3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas’a yapılanlar ailesini isyan ettirdi. Yüzde yüz engelli olan ve makineye bağlı olmadan yaşayamayan çocuklarını ilaç yazdırmak için ailesi her ay 2-3 kez sağlık ocağına gitmek mecburiyetinde kalıyor. Osmangazi ilçesindeki Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde bulunan aile hekimine düzenli olarak çocuğunun ilaçlarını yazdırmak için giden anne Arzu Darlas, anlaşılmaz bir tavırla karşılaşıyor. İlaç yazdırmak içinsağlık ocağına giden anneye çocuğun da sağlık ocağına getirilmesi gerektiği söyleniyor. 3 tane makineye bağlı ve her an hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan çocuğunu bir kez makinelerle sağlık merkezine götüren anne, her defasında bu uygulama istenince isyan etti.


Sağlık ocağındakilere durumu anlatan anne, ısrarla çocuğunun ilaç yazılması için sağlık ocağına getirilmek istenmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Çocuğunu ilaç yazdırmak için makinelerle sağlık ocağına götürdüğünü ifade eden Arzu Darlas, "Benim çocuğum serebral palsi hastası. Yüzde yüz engelli. 3 tane makineye bağlı. Çocuğumun bütün ilaçları, bezi, maması ve sondası raporla alınabiliyor. Ben ilaç ve diğer malzemeleri Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimimize yazdırıyorum, ama bana çocuğumu da getirmem söyleniyor. Çocuğu görmesine rağmen çocuğu sağlık ocağına getirmemi istiyor. Ben bu durumdaki çocuğumu nasıl getireyim dediğimde, o zaman ilaç yazamam diyor. Çocuğumu bir ay önce makineleriyle birlikte sağlık ocağına çok zor şartlarda götürdüm, ama ertesi gün çocuğumu mikrop kaptığı için yoğun bakıma yatırdık. 15 gün yoğun bakımda yattı. Doktor da dışarıya çıkmaması gerektiğini, ancak yönetmeliğe göre bunu yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Ben çocuğumu sağlık ocağına nasıl götüreyim? Ben 2 gündür çocuğumun nöbet ilacını veremiyorum" dedi.


Akpınar Mahallesi Muhtarı Sevgi Gültekin, "Mahallemizdeki en büyük sıkıntı bu. Hasta ve yakınları, doktorun evlerinde onları ziyaret ederek ilaçlarını yazmalarını talep ediyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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