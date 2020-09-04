DÜZELTME - "Turkcell Holding, Turkcell hisseleriyle ilgili MKK'ya başvurdu" başlıklı haberimizin giriş ve 1. paragrafında yer alan "borsada satışı" ifadesinin yer aldığı kısım, "borsada işlem gören tipe dönüşümü" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelt

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Turkcell Holding, Turkcell hisseleriyle ilgili MKK'ya başvurdu
İSTANBUL (AA) - Turkcell Holding AŞ, 545,6 milyon adet hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) başvuruda bulundu.
MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre Turkcell Holding, borsada işlem görmeyen statüdeki 545 milyon 600 bin adet Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşümüne konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.