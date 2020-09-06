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Spor DÜZELTME - "NBA play-off'larında Raptors ve Nuggets, serilerinde beraberliği yakaladı" başlık haberimizin üçüncü paragrafında "Seriye 1-1 eşitlik getiren Raptors" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. NB
Spor

DÜZELTME - "NBA play-off'larında Raptors ve Nuggets, serilerinde beraberliği yakaladı" başlık haberimizin üçüncü paragrafında "Seriye 1-1 eşitlik getiren Raptors" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. NB

Son şampiyon Toronto Raptors, Boston Celtics'i 100-93 yenerek seride 2-2, Denver Nuggets ise Los Angeles Clippers'ı 110-101 mağlup ederek 1-1 eşitlik sağladı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:25:21 -
DÜZELTME - "NBA play-off'larında Raptors ve Nuggets, serilerinde beraberliği yakaladı" başlık haberimizin üçüncü paragrafında "Seriye 1-1 eşitlik getiren Raptors" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. NB

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, Boston Celtics'i 100-93 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın 23 sayı, 11 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı yarı final serisinin dördüncü karşılaşmasında Boston Celtics'i 100-93 mağlup etti.

Seriye 2-2 eşitlik getiren Raptors'ta Serge Ibaka 18, Fred VanVleet ise 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 24 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik performansı yenilgiyi engelleyemedi.


- Denver Nuggets ikinci maçı kazandı


Denver Nuggets, Batı Konferansı play-off yarı finalinin ikinci maçında Los Angeles Clippers'ı 110-101 yenerek seride 1-1 eşitlik sağladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynarken, Jamal Murray 27, Paul Millsap ve Gary Harris ise 13'şer sayılık katkı sağladı.

Clippers'ta Paul George 22 sayı, 8 ribauntla oynarken, Ivica Zubac, 15 sayı, 9 ribaunt üretti.

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