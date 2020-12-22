DÜZELTME - "Her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turist Türkiye'ye ziyarete geliyor" başlıklı haberimizin başlık, giriş ve 4. paragrafında yer alan "6,9 Müslüman turist" ifadesi, "6,4 milyon Müslüman turist" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden

İSTANBUL (AA) - DinarStandard Araştırma Analisti Yakup Kocaman, Türkiye'ye her yıl yaklaşık 6,4 milyon Müslüman turistin ziyarete geldiğini bildirdi.

Kocaman, Zoom üzerinden düzenlenen "Global İslam Ekonomileri Ülke Görünüm Raporu 2020-2021" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de Müslüman tüketici harcamasının geçen yıl 152 milyar dolar olduğunu, bunun içinde yemek, kıyafet, kozmetik, medya ve seyahat sektörlerinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin finans sektörü oldukça iyi durumda olduğunu belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 63 milyar dolar finans varlığı var. Bu yıl Türkiye, global İslam ekonomileri içerisinde 12. sırada yer aldı. Türkiye'de Müslüman tüketici harcamaları yemek sektöründe 78,3 milyar dolar, kıyafette 27,6 milyar dolar, medyada 26,2 milyar dolar... Türkiye'deki eczane ve helal kozmetik ürünleri yukarı yönlü bir hareket uyguluyor. Türkiye'ye her yıl yaklaşık 6,4 milyon Müslüman turist ziyarete geliyor.

Türk şirketlerinin küresel anlamda helal sertifika süreçlerine ihtiyacı var. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bu helal sertifikalarını firmalar için sağlıyor ama küresel arenada ülkemiz Amerika, Hindistan, Brezilya, Fransa, Çin ve Rusya ile rekabet etmeli. Türkiye'deki bazı özel şirketler iyi bir gelişim sergiledi. Aynı zamanda medya alanında TRT, global arenada milyonlarca kişinin izlediği Diriliş Ertuğrul dizisini sundu. Aynı zamanda kıyafet alanında Safamerve ve Armine dünyaya tesettür giyim ihraç etti."





- "Türkiye, Küresel İslami Ekonomi Endeksi'nde 12. sırada"





DinarStandard Üst Yöneticisi (CEO) Rafi Uddin Shikah ise bu yıl 12 farklı ülkede tanıtım yaptıklarını, İslam ekonomilerinin dünyada ne kadar önemli olduğunu gösterdiklerini kaydetti.

Shikah, Küresel İslam Ekonomi göstergesi puan sıralamasında Malezya'nın birinci, Suudi Arabistan'ın ikinci olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Küresel İslami Ekonomi Endeksi'nde 12. sırada olduğunu belirten Shikah, Türkiye'ye birçok yatırım yapıldığının altını çizdi.





- İslami finans varlıkları 2019'da 2,88 trilyon dolara ulaştı





İlk olarak 2013 yılında yayımlanan Küresel İslam Ekonomisinin Durumu Raporu, İslami finans, helal yiyecek ve içecek, helal kozmetik, helal ilaç, Müslüman dostu seyahat, mütevazi moda ve İslami temalı medya ve eğlence sektörlerini kapsıyor.

Rapora göre, Müslümanların 2019'da gıda, ilaç, kozmetik, moda, seyahat ve medya/rekreasyon sektörlerinde 2,2 trilyon dolar harcadıkları tahmin ediliyor ve bunların tümü İslami inançtan esinlenen etik tüketim ihtiyaçlarından etkileniyor. Bu harcama, 2018'den önceki yıla göre yüzde 3,2'lik bir büyümeyi yansıtıyor. Ayrıca, İslami finans varlıklarının 2019'da 2,88 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Pandeminin 2020'de küresel Müslüman harcamalarında yüzde 8'lik bir düşüşe neden olacağı belirtiliyor. Rapora göre, seyahat hariç tüm sektörlerin 2021 sonunda salgın öncesi harcama seviyelerine dönmesi bekleniyor. Müslüman harcamalarının, 5 yıllık kümülatif yıllık büyüme oranı (CAGR) yüzde 3,1 ile 2024 yılına kadar 2,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.