DÜZELTME - "Galatasaray'da Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 10 bin 508 lira tutarında tazminat ödenerek, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi" ifadesi, "2 milyon 1
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 2 milyon 10 bin 508 lira tutarında tazminat ödeyen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, forma giydiği 34 resmi maçta 11 gol kaydetti.