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Aktüel DÜZELTME - “Fransa'da Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi” haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Fransa'da Paris ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına bir de yasak eklenecek
Aktüel

DÜZELTME - “Fransa'da Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi” haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Fransa'da Paris ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına bir de yasak eklenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:51:16 -
DÜZELTME - “Fransa'da Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi” haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Fransa'da Paris ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına bir de yasak eklenecek

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına, akşam 21.00'den sonra bir de yasak ekleneceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal BFMTV'ye yaptığı açıklamada, başkent Paris ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına, akşam 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ekleneceğini belirtti.

Detayların gün içinde İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından duyurulacağını aktaran Attal, sıkı tedbirlerin alındığını, ancak bazı yerlerde yasaklara tam uyulmadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Halktan alınan önlemleri ciddiye almaları ve uymaları talebinde bulunan Attal, Fransa'nın geri kalan bölgelerinde ise sokağa çıkma yasağı ölçülerinin ilgili valilerin gerek görmesi durumunda yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.

Attal, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında bu hafta sonu güvenlik güçlerinin 100 bin kontrol yaptığını 14 bin kişiye ceza kesildiğini kaydetti.

Kısıtlama uygulamasında, üniversiteler dışında tüm okullar açık bulunuyor, insanlar işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabiliyor.

Sokağa çıkma yasağı ise çok zorunlu haller dışında tüm sokağa çıkışları yasaklıyor.

Fransa'da dün açıklanan son rakamlara göre 52 bin 518 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, ülkede 418 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı ise 37 bin 435'e yükseldi.

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