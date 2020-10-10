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Aktüel DÜZELTME - Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.
Aktüel

DÜZELTME - Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 03:28:31 -
DÜZELTME - Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.
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