DÜZELTME - "Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçından notlar" başlıklı haberimizin üçüncü ara başlığında "Atakan Üner ilk kez 11'de" ifadesi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.





- Kalede Ersin Destanoğlu şans buldu





Bu sezonun ilk maçlarında ilk 11'de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran'ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı.

Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.





- Vida 4 maç sonra ilk 11'de





Welinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba'nın yerine ilk 11'de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Son maçlarda ilk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da kupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.





- Atakan Üner ikinci kez 11'de





Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ikinci kez 11'de sahaya çıktı.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olurken, İttifak Holding karşısında ilk 11'de görev almıştı.

Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine kupa mücadelesinde Güven Yalçın forvette görev aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve ligin 13. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak Valentin Rosier'i kupa maçında ilk 11'de oynattı.

Aytemiz Alanyaspor maçında yine ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz, Tarsus İdman Yurdu maçına da ilk 11'de çıktı.





- Hasic 7 maç sonra kadroda





Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic, 7 maç sonra kadroda yer alabildi.

Yeni tip koronavirüs karantina sürecinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Hasic, sakatlığı nedeniyle de Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçlarını kaçırmıştı. Gaziantep FK maçında kadroda tercih edilmeyen Hasic, hazır olmadığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da yer alamamıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Bernard Mensah, Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi, kupa maçında yedek soyundu.

Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda görev alamayan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de maç kadrosunda bulunmadı.



