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Spor DÜZELTME - "Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu" başlıklı haberimizin son paragrafında sporcu Ersu Şaşma'nın takımı "Fenerbahçe" yerine sehven "ENKA" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Atletizm Süper L
Spor

DÜZELTME - "Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu" başlıklı haberimizin son paragrafında sporcu Ersu Şaşma'nın takımı "Fenerbahçe" yerine sehven "ENKA" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Atletizm Süper L

Bursa'da tamamlanan final kademesinin sonunda Fenerbahçe, hem erkeklerde hem kadınlarda şampiyonluğa ulaştı - Ligi erkekler ve kadınlarda ENKA ikinci, erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü, kadınlarda ise Beşiktaş Kulübü üçüncü bitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:40:36 -
DÜZELTME - "Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu" başlıklı haberimizin son paragrafında sporcu Ersu Şaşma'nın takımı "Fenerbahçe" yerine sehven "ENKA" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Atletizm Süper L

BURSA (AA) - Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde Fenerbahçe, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon oldu.

Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda sekizer takımın mücadelesine sahne olan organizasyonun final yarışları tamamlandı.

Yarışlar sonucunda, Fenerbahçe 11 yıl aradan sonra iki şampiyonluk birden kazandı. Sarı-lacivertliler erkeklerde 291, kadınlarda ise 296 puanla ligi zirvede tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Erkeklerde 275 puan toplayan ENKA ikinci, 219 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu. Kadınlarda da ikincilik koltuğunu 294 puanla ENKA alırken, 222 puan toplayan Beşiktaş Kulübü üçüncü oldu.

Şampiyonluk kupasını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.

Erkeklerde, TSK Gücü ile son kademeden çekilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, kadınlarda ise Tokat Anadolu Gençlik ve Seyhan Belediyespor ligden düşen takımlar oldu.

Yarışlarda, erkekler 100 metrede 10.43 derece yapan ENKA'nın sporcusu Umut Uysal 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı. Sırıkla atlamada da Fenerbahçe'nin sporcusu Ersu Şaşma 5,52'lik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekoruna imza attı.

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