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Düzce’nin yol ağı genişliyor

Düzce Belediyesi hızla genişleyen şehir merkezinin çevre ulaşım ağını yeni güzergâhlara taşımak için çalışmalarına devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 15:20
Düzce’nin yol ağı genişliyor

Düzce Belediyesi hızla genişleyen şehir merkezinin çevre ulaşım ağını yeni güzergâhlara taşımak için çalışmalarına devam ediyor.


Planlı kentleşme ve kontrollü şehir büyümesini sağlamak amacıyla Düzce’de büyük önem verilen imar planları çerçevesinde yeni yol açma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kazukoğlu Mahallesi 3920. sokak üzerinde imar planında 2 adet okul, 1 adet kreş, 1 adet sağlık ocağı, sosyal tesis alanı ve park alanı bulunan bölgede başlatılan çalışmalarda Ağustos ayı sonu itibari ile 375 metre yol açma çalışması yapıldı.



Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla vatandaşların hizmetine açılan yollar, ulaşımı rahatlatırken Düzce’nin gelişmesinde katkı sağlıyor. Yeni yerleşim alanlarının artması ile birlikte ihtiyaç duyulan yeni yolların alt yapı için istenen Doğalgaz, Su ve Kanalizasyon çalışmaları belirlenen program dahilince devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Kazukoğlu Mahallesi Tepecik mevkiinde yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda Doğalgaz, Su ve Kanalizasyon alt yapılarının tamamlanması için boşaltılmış olup Ağustos ayı sonu itibari ile 350 metre yol açımı yapılmış ve dolgu işlemleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:20
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