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Siyaset Düzceliler Özlü ile istikrar dedi
Siyaset

Düzceliler Özlü ile istikrar dedi

Yeniakit Publisher
2024-04-01 12:04:00 -
Düzceliler Özlü ile istikrar dedi

Düzce’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi bir kez daha AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı. Özlü, “Şükranlarımı sunuyorum” diyerek kendisine oy veren seçmenlere teşekkür etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’den yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü açıklama yaptı. Özlü, “Seçim kampanyamız boyunca benimle birlikte yol yürüyen, emek veren ve AK Partimiz için gecesini gündüzüne katan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, seçim koordinasyon merkezimize, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ve ekip arkadaşlarıma gösterdikleri büyük gayret için şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışmalarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan, davamıza gönül veren, Düzce’mizin geleceği için bizlere inanan, güvenen ve her daim yanımızda olan tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun. Bugünden itibaren tıpkı geçen 5 yılda olduğu gibi şehrimiz için projeler üretmeye, kalıcı eserlere imza atmaya, verdiğimiz sözleri tutmaya ve sizlerin desteğine layık olabilmek için durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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