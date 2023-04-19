Düzce'den Türkoğlu'na kardeşlik köprüsü

Düzce Belediyesi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından şimdiye kadar bölgeye tuvalet, duş, bebek bakım odası, çamaşırhane, soba, gibi bir çok öncelikli ihtiyaç gönderildi. Son olarak ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile 2 TIR dolusu gıda yardımı, oyuncak ve bayramlık gönderildi.

Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından dağıtıldı

Düzce Belediyesi önünden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından yolcu edilen TIR'lar Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine ulaştı. Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Belediye Meclis Üyeleri Mesut Sancaklı, Nurullah Yıldız, Mustafa Bilgin, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, Çocuk Üniversitesi sorumlusu Sevinç Carım ve ilgili personeller de kardeş şehir Türkoğlu'na giderek, çadır kentlerde yardım malzemelerinin dağıtımına katıldı. Çocuk üniversitesi personelleri de çocuklara oyuncak hediye dağıtımında bulundu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ve belediye meclis üyeleri, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan’ı da ziyaret ettiler.

Türkoğlu'nda çalışan Düzce Belediyesi personellerini de ziyaret ettiler

Depremin meydana geldiği andan itibaren Türkoğlu ilçesinde görevlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini de ziyaret eden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Oya Kocaman yaptığı açıklamada; "Kardeş şehrimiz Türkoğlu'ndayız. Buraya hediyelik eşyalarımızı ve gıda kolilerimizi getirdik. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını da ilettik. Aynı zamanda burada depremin meydana geldiği andan itibaren bölgede bulunan personellerimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Buradan elimizi çekmeyeceğiz. Yaraları sarılıncaya kadar kardeş şehrimiz Türkoğlu'nun yanında olacağız" şeklinde konuştu.

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