0553 313 94 23

Düzce'den peş peşe 2 acı haber daha

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 11:26
Düzce'den peş peşe 2 acı haber daha

Düzce'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 4 kişinin aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgede kayıp 4 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuğun cesedine ulaştı. Ekipler, cesetlerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin, kayıp 2 kişiyi bulmak için bölgedeki arama çalışması sürüyor.  

Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterler görev yapıyor.

İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalışıyor.

Öte yandan, bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

227 kişi kurtarıldı

Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu. Ekipler dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedine ulaşmıştı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:26
  1. Düzce
  2. Düzce sel baskını
  3. Düzce toprak kayması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dondurma tadında bu gibi parfe tarifi
    1. Dondurma tadında bu gibi parfe tarifi
    2. Akkuyu Nükleer AŞ ile Türk-Rus ortak..
    3. Başkan Yüce, "Çalışmaların sahada..
    4. Darbe Sisi hükümeti rahatsız oldu!..
    5. Kilis’te Tarım Şurası öncesi..
    6. New York’ta sel
    7. Güney Kore'den Moskova yönetimine uyarı!
    8. Motorinde 16 kuruş indirim
    9. En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle..
    10. Gençlerbirliği’nin yeni transferi..
    11. Porto Riko’da yüz binler valinin..
    12. Rekabet Kurulu’ndan TÜRSAB’a soruşturma
    13. ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır’dan 23..
    14. "Paintball"un olimpik branş olması..
    15. Bakanlık skandala el koydu
    16. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    17. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    18. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    19. “Tatil değil, üretim zamanı”
    20. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    21. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    22. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    23. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    24. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    25. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    26. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    27. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    28. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    29. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    30. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar