Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

ANKARA (AA) - Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı da yaraları sarmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Düzce'de 17 Temmuz'da başlayan ve metrekareye ortalama 160 kilogramın üzerinde düşen yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği hatırlatıldı.

Selden en çok etkilenen Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 4'ü çocuk toplam 7 kişinin kayıp olduğu anımsatılan açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılırken diğer 6 kişi için ise tüm imkanların seferber edilerek çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait iş makinelerinin de taşkın yaşanan bölgelerde sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalarına yeniden başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ Ankara Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Samsun, Edirne, İstanbul, Isparta, Kastamonu ve Balıkesir bölge müdürlüklerinden de sevk edilen ekiplerle, toplam 60 iş makinası ve ekipmanla 100 kişilik bir ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla bakanlığın ekipleri hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetleri ile alakalı zararların giderilmesi noktasında oluşturulan 16 ekip de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."