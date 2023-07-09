  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolara tarihinde görülmemiş bir darbe indirilmeye hazırlanılıyor! 5 ülke resmen yeni para birimine geçiyor

Altına yatırım için doğru zaman mı?

Türkiye'ye ziyaret düzenleyecek olan Arap ülkesi liderine karşı şok hamle! Darbe planlıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin hürmetine Allah bunlara oy verenlere sabır versin

Her tahmini tutan Hatice Kolçak, son gram altın öngörüsünü Türkiye'ye ilan etti: 400 lira birden bekliyorum

Mete Yarar'dan beklenmedik itiraf: Türkiye o ülke o konusunda bir yere kadar direnebilir, ama sonra girerler

Hangi cezayı uygulayacağını söyledi! Hz. Ali, Hz. Ebubekir aleyhine konuşanlara ne demişti!

Ahlaksızlık diz boyu! İranlı soytarı, Türkiye’deki Gülşen’i aratmadı!

Otomobilini satmak için ilan verenler dikkat! Eğer bunu yaparsanız başına bela aldınız demektir

Çin'den F-35'leri sarsacak karar! Milli Muharip Uçak ile ilgili tutumları gündeme oturacak
Yerel Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu
Yerel

Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-09 06:54:00 -
Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlar köylerde hasara yol açtı.

Kentte gün boyu etkili olan kuvvetli yağış, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerindeki bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu.

Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerine yakın noktadan geçen derenin taşması sonucu bazı ahır ve işletmeleri su bastı.

Taşkın nedeniyle AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı köylerde yollar tahrip oldu, ağaçlar devrildi.

Altunçay köyünde Habip Uygun'un sahibi olduğu 14 büyükbaş hayvan, köylüler tarafından kurtarıldı.

Çiftçinin 5 dönüme yakın ekili arazisi ve bostanı da taşkından zarar gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gölyaka ilçesinde de Değirmentepe, Zekeriya ve Bekiroğlu köylerinde tıkanan menfezler temizlendi.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, çalışmaları yerinde inceledi.

Düzce'nin gerdanlığında hummalı çalışma
Düzce'nin gerdanlığında hummalı çalışma

Yerel

Düzce'nin gerdanlığında hummalı çalışma

Düzce'de 2 grup arasında bıçaklı kavga
Düzce'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Yerel

Düzce'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Düzce'nin eşsiz manzaraları... AK Partili vekil herkesi davet etti
Düzce'nin eşsiz manzaraları... AK Partili vekil herkesi davet etti

Yerel

Düzce'nin eşsiz manzaraları... AK Partili vekil herkesi davet etti

Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı
Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı

Gündem

Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23