Düzce’de yeni ambulanslar hizmete girdi

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’de kullanılmak üzere 4 adet 4x4 acil yardım ambulansı tahsis edilirken önümüzdeki günlerde 5 adet daha ambulans, donanımları tamamlandıktan sonra geleceği bildirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri yerinde, hızlı, etkin ve nitelikli acil sağlık hizmeti sunmak adına 16 adet istasyon ile hizmet vermekte. Düzce’de 31 adet acil yardım ambulansıacil sağlık hizmetlerinde kullanılıyor. 7 adet 4x4, 2 adet paletli 4x4, 1 adet 4 sedyeli, 1 adet obez ve yoğun bakım, 20 adet 4x2 ambulans bulunmakta. Sağlık Bakanlığınca Sağlık politikaları gereği sağlık hizmetlerinin genişlemesi ve kullanılan hizmet araçlarının yenilenmesi için 2019 yılı içinde 4 adet 4x4 acil yardım ambulansı ise Düzce’ye tahsis edildi. Önümüzdeki günlerde ise 5 adet daha ambulans, donanımları tamamlandıktan sonra gönderileceği bildirildi.