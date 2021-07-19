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Yerel Düzce'de uyuşturucu ticareti
Yerel

Düzce'de uyuşturucu ticareti

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:45:00 -
Düzce'de uyuşturucu ticareti

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geleceği bilgisine ulaşan ekipler, zanlıyı yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve valizlerinde yaptığı aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 cam pipo ve hassas terazi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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