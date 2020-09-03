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Aktüel Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:34:57 -
Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve içinde bulundukları araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 15 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler ayrıca, kent üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 440 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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