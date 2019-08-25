Düzce'de traktör devrildi! Çok sayıda yaralı var Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Mevsimlik tarım işçilerini fındık bahçesine taşıyan traktör, Bahçelievler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile traktörün römorkundaki 13 işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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