Düzce'de toprağa gömülü el bombası bulundu
Düzce'de yol yapımı esnasında bir ağaç köküne gömülmüş halde el bombası bulundu.12 Ekim 2018 Cuma 16:44
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Aynalı köyünde tarlalarına yol çalışması yapan vatandaşlar, kurumuş bir ağacı kesti.
Ağacın kökünü çıkartarak çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar, kök kısmında toprağın altına gömülmüş, tahmini 10 yıllık küflü bir el bombasına rastladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve emniyet ekipleri, gerekli incelemenin ardından bombayı kontrollü şekilde patlattı.
Bulunan el bombasının yaklaşık 10-15 yıllık olduğu ve gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi.
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