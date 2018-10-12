0553 313 94 23

Düzce'de toprağa gömülü el bombası bulundu

Düzce'de yol yapımı esnasında bir ağaç köküne gömülmüş halde el bombası bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 16:44
Düzce'de toprağa gömülü el bombası bulundu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Aynalı köyünde tarlalarına yol çalışması yapan vatandaşlar, kurumuş bir ağacı kesti.

Ağacın kökünü çıkartarak çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar, kök kısmında toprağın altına gömülmüş, tahmini 10 yıllık küflü bir el bombasına rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve emniyet ekipleri, gerekli incelemenin ardından bombayı kontrollü şekilde patlattı.

Bulunan el bombasının yaklaşık 10-15 yıllık olduğu ve gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:44
  1. el bombası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzu kulağı anne sütünü artırıyor
    1. Kuzu kulağı anne sütünü artırıyor
    2. Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenmeli?
    3. Bağcılar Eğitim ve Araştırma..
    4. Doğum çantanızı hazırladınız mı?
    5. Pence'den 'Brunson' açıklaması: Kısa..
    6. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    7. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili..
    8. Batman'da 1 terörist yakalandı
    9. ABD'li casus papaz Brunson salındı,..
    10. Çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorsanız..
    11. Her gün bir demeti tiroide şifa vesilesi
    12. Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor
    13. Türkiye'nin en güvenilir şehri belli..
    14. Boyun, yüz ve koltuk altı temizliği ne..
    15. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu..
    16. 19 yaşındaki teröristten kan donduran..
    17. Bebekler susuzluğa karşı daha hassas..
    18. Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji..
    19. Yusuf Nazik isim vermişti! 1 kişi..
    20. Bebeğimin gazını nasıl çıkartabilirim?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama