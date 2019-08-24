Düzce’de silahlı kavga : 1 ölü 1 yaralı
Düzce’de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
Aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Ö.G. ile Ayhan Temiz, M.Ç’nin evine gitti.
Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine M.Ç, yanında bulunan pompalı tüfek ile Ayhan Temiz ve Ö.G’yi yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayhan Temiz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
M.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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