  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'de şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:13:59 -
Düzce'de şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçede Melen Çayı'nı besleyen derenin şiddetli sağanak yüzünden taşması sonucu Zekeriya köyünde bazı evler ile çok sayıda araç zarar gördü.

Köylüler kendi imkanlarıyla evlerde biriken suları boşaltmaya çalışırken, bölgeye Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtama Ekibi (DAKE) ile İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.

Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, ilçe merkezinde ve bağlı köylerde de su taşkını yaşandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı