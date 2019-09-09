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Düzce'de selde hayatını kaybeden 3 kardeşin okulunda hüzün

Düzce'de 18 Temmuz günü yaşanan sel felaketinde, Esmahanım köyündeki evlerinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden 9 yaşındaki Funda Kaplan ile 7 yaşındaki ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem'in okulunda, yeni eğitim ve öğretim yılı hüzünlü başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
Düzce'de selde hayatını kaybeden 3 kardeşin okulunda hüzün

Düzce’de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketinde en büyük hasarın olduğu Esmahanım köyünde İlayda Sinem, Sanem ve Funda Kaplan kardeşler, anneleri Nilgün Kaplan (39) ile sel sularına  kapılarak, hayatlarını kaybetti. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla

Aziziye Mahallesi’ndeki Avni Akyol İlkokulu’nda 3 kız kardeşin sıraları boş kaldı. Arkadaşları ve öğretmenleri, ikizler İlayda Sinem ve Sanem ile ablaları Funda Kaplan’ın sıralarına karanfiller bıraktı.

Okulda düzenlenen törende konuşan Avni Akyol Okul Müdürü Tanju Uraslu, "Sel afetinde 2/B sınıfı öğrencilerimiz Sanem Kaplan ve Sinem Kaplan, ablaları 4. sınıf öğrencimiz Funda Kaplan ile anneleri Nilgün Kaplan’ı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bu nedenle buruk sevinçle başladığımız yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Sanem Kaplan ile İlayda Sinem Kaplan’ın sınıf öğretmenleri Elif Beytekin de ilk ders öncesi öğrencilerine, arkadaşlarını sel felaketinde kaybettiklerini, bu nedenle hayatları boyunca sevgi ve saygıyı ön planda tutmalarını söyledi. Öğretmen Baytekin, öğrencilerini kaybetmenin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, "Çocuklarımız çok başarılı çok iyi çocuklardı. Biz öğretmenler öğrencilerimizi çocuklarımız gibi severiz. Onlarda benim için birer çocuğumdu. Gerçekten acım çok büyük, çok üzüldük. Artık onların seslerini duyamamak, iyi günler öğretmenim deyip sarılışlarını duyamamak, gözlerindeki ışıl ışıl parıltıyı görememek gerçekten beni çok üzecek. Ama bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz, diğer çocuklarımızla birlikte. Acımız çok büyük. Bu acıyı tarif edecek herhangi bir kelime yok" diye konuştu.

'ONLARI KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜ'

Öğretmen Elif Baytekin ikizlerin, birinci sınıfta en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için ödül olarak yemeğe götürdüğünü anlatarak, "Çok başarılılardı. Hatta geçen sene sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için yemeğe götürmüştüm. Her konuda başarılılardı, çok azimlilerdi. Annelerinin desteğiyle çok azimlilerdi. Çok seviyorduk. Ben çok seviyordum, öğrencilerim çok seviyordu. Onlarla sürekli bir aradaydım. Onlar benim çocuklarımdı. Onları kaybetmek gerçekten çok üzücü" dedi.

'HEP BİR UMUTLA SAĞ BULUNURLAR DİYE BEKLEDİM'

Baytekin, öğrencilerinin sağ bulunması için çok beklediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"İlk duyduğumda internetten haberleri okuyordum. İnternette isimlerini gördüğümde büyük bir üzüntü hissettim. İlk başlarda inanamadım. Bir umut bekledik. Acaba sağ bulunabilirler mi? Son güne kadar umutla bekledik ama olmadı."

Avni Akyol İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Ayşenur Canyurt da abla Funda Kaplan’ın sınıfı 4/C'de girdiği ilk derste öğrencilerine, "Arkadaşımızı unutmayacağız. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmasın" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
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