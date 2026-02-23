Düzce'de sağlıklı yaşam seferberliği! Dr. Faruk Özlü'den tam destek: "Ölç, fark et, hareket et!"

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Ölç, Fark Et, Hareket Et" kampanyası kapsamında kurulan stantları bir haftada bin kişi ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de ücretsiz ölçüm yapılan standı ziyaret ederek sağlıklı yaşam çağrısında bulundu.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşamı ve sporu teşvik etmek amacıyla başlatılan "Ölç, Fark Et, Hareket Et" kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kampanya kapsamında Millet Bahçesi girişinde kurulan stantları bir haftada yaklaşık bin kişi ziyaret etti. Stantlarda vatandaşların toplam vücut ağırlığı, kas kütlesi, bölgesel kas ve yağ oranları, iç yağlanma ve vücut su miktarı ölçülerek detaylı analiz yapılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de kampanya alanını ziyaret ederek, vücut analiz ölçümünü yaptırdı. Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Özlü, "Sağlıklı yaşam için ölç, fark et, hareket et" ifadelerini kullandı. Ölçüm yaptıran bir vatandaş ise uygulamadan memnun kaldığını belirterek, "Merak ediyordum, iyi oldu. Uygulama güzel. Bir iki dakika sürdü, çok fazla zaman almadı. Yağ kütlemize, kilomuza, kemik yapımıza baktılar. Kendimize daha dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Belediye bünyesinde hizmet veren spor tesisleri hakkında da vatandaşların bilgilendirildiği stantların Ramazan ayı boyunca açık kalacağı bildirildi.