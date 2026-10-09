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Gündem Düzce’de "Pat Pat" kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Düzce’de "Pat Pat" kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
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Düzce’de "Pat Pat" kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de halk arasında “pat pat” olarak bilinen tarım aracının devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Merkeze bağlı Aybaşı köyünde Fetih A.'nın (57) kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

 

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, devrilen aracın altında kalan Fetih ve Arife A.'yı (55) bulundukları yerden çıkardı.

Ekipler, yaptıkları kontrolde Arife A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Fetih A. ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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