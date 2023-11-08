Düzce'de otomobilin çarptığı yaya vefat etti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adem Ok idaresindeki 34 GA 5628 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi Turaplar mevkisi Ankara yönünde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki sürücü Adem Ok ve Süleyman Nadir Ataman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kimliği henüz tespit edilemeyen ölen kişinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SAKARYA'DA CİP İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Ada Caddesi Spor Kompleksi önünde meydana gelen kazada, K.Ç. yönetimindeki cip ile Emre T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosikletli yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Düzce'de otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkez Yığılca karayolu Dutlar köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, F.O. idaresindeki otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan M.K. idaresindeki traktörle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü F.O. (35), M.O.(30) ile traktör sürücüsü M.K. (50) yaralandı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Düzce Merkez Yığılca istikametine yol kısa süre kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle yol trafiğe açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.