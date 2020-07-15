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Düzce'de otomobilin çarptığı dede torun yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:20:37 -
Düzce'de otomobilin çarptığı dede torun yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve torunu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

M.H.Y. idaresindeki 67 LR 824 plakalı otomobil, Düzce-Zonguldak D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi Düzköy mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen F.S. (77) ile torunu E.S'ye (2) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan dede ve torun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan dede torunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü M.H.Y. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.

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