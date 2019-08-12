Düzce'de otomobil alev aldı! Düzce’de, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy rampası mevkisinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Düzce'de seyir halinde alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy rampası mevkisinde Emir Kaçakoğlu idaresindeki 16 P 4282 plakalı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü Kaçakoğlu, otomobili emniyet şeridine çekti. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevleri diğer sürücülerle söndürmeye çalışan Kaçakoğlu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

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