0553 313 94 23

Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı, bir taraftan da sağlık taraması yapıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:02
Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı, bir taraftan da sağlık taraması yapıldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı” uygulamaları kapsamında Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde görev yapan diş hekimlerimiz tarafından Boğaziçi İlkokulu ve Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilere flor vernik uygulaması yapıldı ve sınıflarda diş fırçalamayla ilgili farkındalık eğitimi verildi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında gelen ağız ve diş sağlığı hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmekte olduğunu, mücadelede de tedaviden çok koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu belirtti.


2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında da Düzce il ve ilçelerinde tüm ilkokul ve anaokullarında Flor Vernik Uygulama Programı ve farkındalık eğitimleri devam edeceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    1. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    2. Af (ceza indirimi) yasası, EYT son..
    3. Başkentte eğlence çağı başladı
    4. Çankaya’ya 280 yeni bahçıvan
    5. Yazıhan’da genç seçmenlere ‘Doğum..
    6. Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı..
    7. Ev ve mutfak gereçleri fuarının yeni..
    8. Başkan Çolakbayrakdar’dan Kentsel..
    9. Başkan Can’ın eşi Nesrin Can’dan..
    10. Tunceli’de "Her Ay Bir Konser"..
    11. Silopi’de öğrenciler düzenledikleri..
    12. Başkan Can, Bisiklet Yolu projesi..
    13. 68 yıllık antika traktör Konya Tarım..
    14. Mustafa Cengiz: Mali disiplini sağladık
    15. Kaymakam Yavuz’dan yaşlılara ziyaret
    16. Akademisyenlere verilen yabancı dil..
    17. Emektar futbol adamı Akay hayatını..
    18. Türkiye Şampiyonası’nda Tepebaşı farkı
    19. ‘Çanakkale Destanı’ konserinde..
    20. Emirdağ’da binlerce kişi şehitler için..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok