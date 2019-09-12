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Düzce’de motosiklet çalan acemi hırsız kameralara yakalandı

Düzce’de bir siteye giren hırsız, çaldığı motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:11
Düzce’de motosiklet çalan acemi hırsız kameralara yakalandı

Düzce’de bir siteye giren hırsız, çaldığı motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık yapan şahıs, site içi kameralardan yüzünü saklayarak kurtulmaya çalışma anları ise görüntülere yansıdı.


Olay, Düzce merkezde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 22.30 sıralarında siteye giren hırsız, site içinde park halinde bulunan Hüseyin G.’ye ait motosikleti çalıştırmaya çalıştı. Acemi hırsız, motosikleti çalıştıramayınca iterek site dışına çıkardı. Bu sırada site içerisindeki kameraları fark eden hırsızlık zanlısı, kafasını eğerek kameralardan yüzünü saklamaya çalıştı ancak sitenin çıkışında bulunan kamerayı fark etmeyince yüzü kameralara yansıdı.


Sabah motorunu olduğu yerde göremeyen Hüseyin Güdek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kameralardan kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:11
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