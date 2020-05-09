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Aktüel

Düzce’de maske üretiminde ikinic nokta açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:02:49 -
Düzce’de maske üretiminde ikinic nokta açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 1 milyon adet maske hedefi için Düzce Belediyesi, ikinci maske üretim noktasını hizmete açtı. Merkezde günlük 50 bin maske üretilmesi hedefleniyor.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde Düzce’de maske üretimi için hedeflerinin 1 milyon adet maske olduğunu vurgulamış ve çalışmaların başladığını duyurmuştu. Yapılan çalışmalar kapsamında Düzce Belediyesi ikinci maske üretim noktasını hizmete açtı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde ki alanda kurulan üretim merkezinde günlük 50 bin maske üretimi hedefleniyor. Ayrıca, Başkan Dr. Faruk Özlü yaptığı açıklama ile toplamda 100 bin maske üretildiğini ve hedefe yaklaştıklarını belirterek, ikinci maske üretim noktasında yeni makine ve teçhizatlar ile hızlandırılacağını dile getirdi.

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