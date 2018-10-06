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Düzce'de korkutan kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 23:40
Düzce'de korkutan kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi

Alınan bilgiye göre, Yavuz Uzunyurt idaresindeki 06 BS 8021 plakalı otomobil, kalıcı konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ ışıklı kavşağında, Süleyman Bozdağ yönetimindeki 81 DE 595 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan bazı yolcular, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Sena Uzunyurt, İlknur Uzunyurt, Emine Yoldaş, Tuğba Nebioğlu, Nebahat Sevil Karadeniz, Sevinç Genç, Sevim Bozdağ, Zeynep Nebioğlu, Oktay Genç, Meral Esen ve Münevver Kızılcaoğlu, olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 23:40
  1. Düzce
  2. trafik kazası

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