0553 313 94 23

Düzce’de kırtasiyelerde ürün denetimi yapıldı

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Düzce’de bulunan kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Düzce’de kırtasiyelerde ürün denetimi yapıldı

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Düzce’de bulunan kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi.


Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri,Denetimlerde ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışımların değerleri incelendi. Vatandaşı bilinçlendirmek ve çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler ayrıca çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışı yapılmaması konusunda kırtasiye ürünleri satan esnaflara uyarılarda bulundu.



CE ve TSE belgeli ürünler tercih edilmeli


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan sıkı denetimler sayesinde güvensiz ürünlerin sayısı azalsa da az miktardaki güvensiz ürünler piyasada vatandaşlara satılabiliyor. Ekiplerimizde okula giden öğrencilerin bu tür ürünleri kullanmaması için şehir genelindeki kırtasiyelerde denetimler gerçekleştiriyor. Ayrıca vatandaşlarımızı CE ve TSE belgeli ürünleri tercih etmeleri hususunda uyarmak isteriz” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Çobanbey’e ziyaret
    3. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    4. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    5. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    6. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    7. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    8. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    9. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    10. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    11. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    12. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    13. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    14. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    15. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    16. Şehit babası Mehmet Demir son..
    17. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    18. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    19. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    20. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    21. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    22. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    23. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    24. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    25. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    26. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    27. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    28. Köyde uyuşturucu operasyonu
    29. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    30. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!