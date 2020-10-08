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Aktüel Düzce'de karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Düzce'de karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

İkametleri izolasyona uygun olmayan 8 kişi de yurtta gözetim altında tutulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:29:36 -
Düzce'de karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki izolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda karantina uygulanan vatandaşlar, evlerinde her gün denetleniyor.

Dentimlerde, ekipler, ev izolasyonunda olması gereken 2 vatandaşı ikametlerinde bulamadı.

İzolasyon kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanan 2 kişi, yurda yerleştirildi.

Öte yandan, ikametleri izolasyona uygun olmadığı belirlenen 8 kişi de yurtta gözetim altında tutulacak.

- Vali Atay'dan tedbirlere uyma çağrısı

Düzce Valisi Cevdet Atay, tüm vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, "Toplumun sağlığı için uygulanan bu kurallara riayet edilmesi bir vatandaşlık vazifesidir. Toplum sağlığı için lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

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