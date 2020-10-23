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Aktüel Düzce'de kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Düzce'de kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:15:49 -
Düzce'de kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cafer Tunç'un kullandığı 81 EH 661 kamyon, D-100 karayolu Bolu Dağı çıkışı Kaynaşlı mevkisinde Oğuzhan Gülbay yönetimindeki 14 BL 161 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Furkan Dülger, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kamyon sürücüsü ile otomobilden çıkarılan iki kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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