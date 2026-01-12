Düzce’de kaçakçılıkla mücadele

  • İSTANBUL
Muzaffer Fatih Kumral
Düzce genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

5-11 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan bir haftalık süreçte, suçun önlenmesi ve şüphelilerin adalete teslim edilmesi hedefiyle gerçekleştirilen saha faaliyetlerinde önemli miktarda yasa dışı ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği 7 farklı operasyon neticesinde, piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda tütün mamulü ve elektronik cihaza el konuldu. Operasyonların bilançosuyla ilgili şu veriler paylaşıldı:

"Ekiplerin titiz çalışmasıyla 1 milyon 288 bin 920 adet makaron, 120 paket pron, 2 adet cep telefonu ve bin 700 adet elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. 7 ayrı operasyonda 9 şahsa işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı."

Güvenlik güçleri, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederken, yasa dışı ticaretin engellenmesine yönelik denetimlerin il genelinde artarak devam edeceği vurgulandı.

