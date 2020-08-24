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Aktüel Düzce'de ev karantinasına uymayan 57 kişiye 179 bin 550 lira ceza verildi
Aktüel

Düzce'de ev karantinasına uymayan 57 kişiye 179 bin 550 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:47:09 -
Düzce'de ev karantinasına uymayan 57 kişiye 179 bin 550 lira ceza verildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında ev karantinasına uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye 179 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşların her gün denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, kentte Kovid-19 pandemisi nedeniyle ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 57 kişiye toplam 179 bin 550 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.

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