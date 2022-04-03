  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Düzce'de en acı ölüm! Oğlunun kullandığı tırın altında kaldı
Yerel

Düzce'de en acı ölüm! Oğlunun kullandığı tırın altında kaldı

Düzce’de Tem otoyolu Kaynaşlı gişelerinden yanlış şeride giren tır sürücüsü geri geri gelirken muavinlik yapan babasını ezdi. Yaşlı adam oğlunun kullandığı tırın altında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 08:01:00 -
Düzce'de en acı ölüm! Oğlunun kullandığı tırın altında kaldı

Kaza; sabah saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaynaşlı gişelerinden TEM otoyoluna giren Miktad E.’nin kullandığı 61 K 8966 plakalı tır, Ankara istikametine girmesi gerekirken yanlışlıkla İstanbul yönüne giden şeride girdi. Kısa sürede yanlış yöne girdiğini fark eden tır sürücüsü Miktad E., otoyolda geri gelmek istedi. Bu esnada baba Niyazi Erdoğan, oğluna muavinlik yapmak için tırdan inerek oğluna yardımcı olmaya çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken baba Niyazi Erdoğan’ı ezdi. Yaşlı adam tırın altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürücü Miktad E. tırı geri geri şeritten çıkarttıktan sonra park etti. Babasının gelmediğini görünce aramaya başladığında yol kenarında babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Sürücü Miktad E. durumu hemen sağlık ekiplerine ve otoyol girişindeki bölge trafik ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın olduğu yere gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparken, talihsiz adamın cesedi ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay