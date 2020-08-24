  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Düzce'de düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

6 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:22:35 -
Düzce'de düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde köy düğününde havaya ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bıçkıyanı köyünde düzenlenen düğün merasiminde havaya ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden Gülhan Çetin (55) ile Melek Çakır (44) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, düğünde çekim yapılan kameranın kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, düğünde silahla havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı