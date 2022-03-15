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Yerel Düzce'de bomba paniği!
Yerel

Düzce'de bomba paniği!

Düzce’de kentin en yoğun bulvarında otobüs durağında unutulan çanta panik oluşturdu. Polis geniş güvenlik önlemleri alarak fünye ile patlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:04:00 -
Düzce'de bomba paniği!

Düzce’nin Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Atatürk Bulvarında bulunan bir banka şubesinin önündeki otobüs durağında bir çantanın asılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Çanta Fünyeyle Patlatıldı

Bölgeye gelen ekipler, otobüs durağını güvenlik şeridine alarak bulvarı trafiğe kapattı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Patlamanın ardından çantanın içinden erkek eşyaları çıktı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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