Düzce’de araç sayısı 111 bin 26 oldu

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 111 bin 26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının Temmuz ayı sonu itibarıyla 111 bin 26 olduğu bildirdi. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 400 otomobil, 2 bin 619 Minibüs, bin 591 Otobüs, 17 bin 124 Kamyonet,4 bin 612 Kamyon, 16 bin 404 Motosiklet, 11 bin 950 Traktör, 326 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.