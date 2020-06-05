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Yerel

Düzce’de akıllara durgunluk veren olay! Canlı yayında kendini vurdu

Düzce’de bir iş yerinde çalışan kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada elinde bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:43:00 -
Düzce’de akıllara durgunluk veren olay! Canlı yayında kendini vurdu

Düzce'nin İstanbul Caddesi üzerindeki bir kafede çalışan 39 yaşındaki Ahzen Ç., cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

Arabesk müzik dinleyip, canlı yayın yaptığı sırasında “O gün gelmeden ya hepsi ölecek ya bana konuşacaklar.” dediği sırada elinde bulunan silahı başına doğru tuttu.

Bu sırada silah ateş aldı ve Ahzen Ç. hayatını kaybetti.

Soruşturulacak

Silah sesini duyanların haber vermesiyle, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ahzen Ç.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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