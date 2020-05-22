Düzce’de 6 bin 627 kişiye ödeme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3. faz ödemelerinde Düzce’de 6 bin 627 kişiye 6 milyon 627 bin lira ödeme yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara maddi destek konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi destek fazları başlatılmıştı. 1 ve 2. fazların ardından bakanlık tarafından açılan 3. faz destek ödemeleri devam ederken, Düzce’de bayram öncesinde 6 bin 627 vatandaşa biner liradan 6 milyon 627 bin lira ödeme yapıldı. Alınan bilgilere göre 3. faz destek ödemelerinin devam edeceği başvuruların e-devlet üzerinden alındığı belirtildi.